Pedalando, vereadores conheceram desafios das ciclovias de Camboriú

A pedalada com autoridades marcada para a última sexta-feira (18), em Camboriú, aconteceu sem a presença de representantes do Poder Executivo. Participaram três vereadores daquela cidade.

O pedal foi organizado pela Associação de Ciclistas de Balneário e Camboriú (ACBC) e tinha como objetivo mostrar na prática as deficiências do sistema cicloviário do município.

O presidente da ACBC, Henrique Wendhausen, contou que pedalaram com ele os vereadores John Lennon, Inalda do Carmo e Márcio Pereira.

Ele lamentou a ausência do Executivo. “Isto por si só já é uma atitude negativa haja vista que é através deste poder que as obras são planejadas e saem do papel. Mas o roteiro técnico aconteceu e teve um ótimo resultado na presença dos três vereadores e de alguns ciclistas da população que prestigiaram o evento”, avaliou.

Os vereadores receberam informações técnicas para a melhoria de ciclovias e ciclofaixas e sobre o que pode ser melhorado para o sistema como um todo.

"Os três vereadores presentes ficaram impressionados com tudo o que se tem para fazer em prol de uma melhor mobilidade urbana na área ciclística da cidade de Camboriú, que certamente vai gerar mais segurança para todos que fazem uso da bicicleta juntamente com o aumento da demanda que deve crescer com a construção de mais ciclovias e ciclofaixa”, enfatizou.

A vereadora Inalda do Carmo observou que é precária a estrutura de mobilidade urbana para o ciclista em Camboriú. Nos bairros a situação é ainda mais preocupante, com calçadas precárias e pavimentação ruim, prejudicando quem usa a bike para se locomover.

"Nós como gestores públicos temos que fazer políticas públicas voltadas a uma mobilidade urbana mais digna para nossa cidade", sublinhou.

Os edis vão levar um relatório com o que constataram ao plenário da Câmara, justificando a importância das melhorias no sistema cicloviário na cidade de Camboriú.