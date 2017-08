Semana começou com temperatura negativa em SC

Depois da passagem de uma frente fria no sábado e domingo, uma massa de ar frio chegou ao Estado no decorrer do dia de ontem fazendo as temperaturas despencarem.

Conforme os radares da Epagri/Ciram, chegou a fazer -3,7°C em Urupema e -3,6°C em Bom Jardim da Serra.

Nesta semana o tempo segue firme, com temperatura baixa e mínima negativa nas áreas altas do Planalto, na madrugada e amanhecer de terça-feira, com condições de geada ampla. As temperaturas sobem gradativamente a partir de quarta-feira.

Na região de Balneário Camboriú, segundo o Climatempo, hoje a temperatura varia entre 7ºC e 17ºC. Na terça fica entre 8ºC e 18ºC.

Na quarta-feira a nebulosidade deve aumentar. Conforme o Laboratório de Climatologia da Univali, quando tivermos maior nebulosidade condições de chuva fraca isolada.

Acompanhe os dados da previsão em tempo real aqui.