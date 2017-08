A 3ª edição do Bom Jogo-Movimento Urbano vai movimentar a praça do Pescador (Barra), neste sábado (19), a partir das 10h, com atividades esportivas, dança urbana, arte e artesanato, música, pintura e muita música com DJ´s da região.

“É um dia de lazer, brincadeiras para toda a família, esperamos repetir o sucesso das duas edições anteriores”,disse Oswaldo Luis Damus, um dos organizadores do evento. O primeiro aconteceu ano passado na Praça da Cultura e o segundo em abril na Praça Tamandaré.

Damus contou que a ideia é realizar cada edição em um bairro diferente. A próxima deverá ser em uma rua no Bairro das Nações.

“Neste sábado vamos ocupar a praça da Barra, que fica no primeiro bairro da cidade, com quadra e tabelas de basquete para disputa do 3x3, arremesso de 3 pontos e enterradas, caixote pra galera do skate, espaço para danças urbanas, demonstração de grafite, stencil e muita música com DJ's da região. Também haverá um amistoso de basquete sobre rodas, uma mini feirinha de artesanato e um bazar da economia criativa. Qualquer pessoa interessada em participar está convidada”, disse Damus.

Programação

10h às 14h - Djs, Exposições e Tabelas livres

14h às 18h30 - Jogos, Desafios, Skate, Djs , Danças Urbanas e Exposições

O evento tem apoio da Fundação Municipal de Esportes, Fundação Cultural e secretaria de Turismo.