Prefeitura propõe parcelamento e redução do imposto sobre imóveis

O prefeito Fabrício Oliveira enviou à Câmara de Vereadores projeto que permite parcelar o pagamento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis em até 12 meses e propõe a redução da alíquota.

Fontes do mercado imobiliário estimam que cerca de 30% dos imóveis negociados em Balneário Camboriú não são levados ao Registro de Imóveis porque a alíquota é alta, 3%.

Dessa forma, quem compra um apartamento de R$ 1 milhão, tem que pagar R$ 30 mil de ITBI e muita gente prefere manter o contrato na gaveta o que gera insegurança jurídica para o comprador e problemas para as construtoras que carregam carteiras de imóveis que não mais lhes pertencem.

A proposta do pagamento em 12 meses teria juros de 1% ao mês e a transmissão do imóvel só poderia ser feita após o pagamento integral do tributo. Dessa forma, os juros em 12 pagamentos totalizariam 6,61%.

Apesar dos juros o parcelamento é vantajoso porque quem aderir próximo ao final do ano não será onerado com o reajuste da Unidade Fiscal do Município (UFM) que por sua vez reajusta a base de cálculo do ITBI.

O último reajuste da UFM, na virada de 2016 para 2017, foi 8,78%.

O projeto prevê também que a alíquota atual de 3% seja reduzida para 2% para pagamento em cota única até 31/10/2017 e 2,5% até o dia 30/11/2017.