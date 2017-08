Ministro do Turismo virá a Balneário no próximo dia 24

O ministro do Turismo, Marx Beltrão, confirmou ao prefeito Fabrício Oliveira que virá a Balneário Camboriú no próximo dia 24, para inspecionar as obra do centro de eventos e conversar com políticos e empresários sobre os projetos da cidade para o setor.

Balneário é estratégica para o ministério porque é um dos municípios indutores do turismo no Brasil.

Na agenda, ainda não totalmente fechada, estão prevista visitas aos principais atrativos da cidade e apresentação dos macro-projetos da prefeitura, dentre eles reestruturação da faixa de areia da praia central e a implantação de diversos parques na forma de áreas de preservação permanente.

Marx Beltrão é deputado federal pelo PMDB/AL e assumiu o ministério em outubro do ano passado.