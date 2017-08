A Associação de Ciclistas de Balneário Camboriú e Camboriú (ACBC) realizará uma pedalada para autoridades municipais (prefeito, vereadores e secretários municipais) nesta sexta-feira (18), às 16h. O Roteiro Técnico, previamente elaborado, pretende mostrar às autoridades as dificuldades que os ciclistas enfrentam no trânsito. O evento acontece na véspera do Dia Nacional do Ciclista, lembrado em 19 de agosto.

O presidente da ACBC, Henrique Wendhausen, disse que a ideia surgiu depois que ele fez uma palestra no Legislativo do vizinho municipio abordando o sistema cicloviário. O vereador John Lenon perguntou como poderia ser feito algo na prática.

“Daí surgiu a ideia do Roteiro Técnico, como já foi feito em Balneário Camboriú em 2012, porque uma coisa é falar com quem conhece o sistema e outra é falar com quem não é usuário. O objetivo é mostrar as dificuldades que os ciclistas enfrentam todos os dias, a insegurança, a disputa do espaço com os carros”, disse Henrique.

O Roteiro

A saída será na frente da prefeitura, sentido Av. Minas Gerais, rua São Paulo, Alameda Belo Horizonte, Av. Bagdá, Av. Jesuíno Anastácio Pereira, Av. José Francisco Bernardes, Alameda Capitão Ernesto Nunes, Rua Osvaldo Minella, Rua Siqueira Campos, Rua Cel.Bejamin Vieira, Rua Bento Elói Garcia e Rua Getúlio Vargas finalizando na prefeitura.

No Pico

O presidente da associação lembrou que a largada será às 16h e o horário foi definido propositalmente, porque é importante que ‘peguem a hora do pico’, para ver de perto a importância e a necessidade de tomar uma atitude nesse sentido.

“Por exemplo, a rodovia Santa Catarina contempla ciclovia, mas chegando na rótula precisa ter continuidade pela Gustavo Richard...isso eles sentirão na prática quando pedalarem por ali”, resumiu o presidente da ACBC.