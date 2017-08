Consultor norte-americano fará palestras em BC

O doutor em Educação pela Universidade de Harvard Stacy L. Scott fará palestras em Balneário Camboriú nesta semana. Na quinta (17), o encontro é gratuito e aberto à comunidade na Câmara de Vereadores, com tradução simultânea.

Ele vai falar sobre desenvolvimento de liderança e integridade e governança.

Professor visitante da Universidade de Harvard, presidente e fundador do Center for Understanding Equity (organização norte-americana que promove o avanço do estudo e da prática da equidade na educação) e psicólogo clínico, o Dr. Stacy Scott é especializado em consultoria educacional, desenvolvimento da liderança, treinamento executivo, planejamento estratégico e treinamento para a diversidade.

Segundo a assessoria da Câmara de Balneário, além de falar no plenário da casa legislativa, o professor palestrará na Faculdade Avantis, no dia 16, no CEM Ivo Silveira (aos professores da rede municipal de ensino de Balneário Camboriú), no dia 17, e na Faculdade das Indústrias/SESI/FIEP, em Curitiba, no dia 21 de agosto.

A palestra no Legislativo é organizada em conjunto pelos gabinetes dos vereadores Juliethe Nitz (PR) e Lucas Gotardo (PSB), e não terá custos à Casa.

O evento é aberto à comunidade e acontece às 15h do dia 17, no Plenário Vereador Walter Eilers, na Av. das Flores, 675, Bairro dos Estados.