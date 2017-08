Uma embarcação desapareceu no mar, no litoral do Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira. O Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Pesca de Santa Catarina emitiu uma nota.

Nota Sitrapesca

O Sitrapesca de Itajaí lamenta o desaparecimento da embarcação Dom Manuel XVI que ocorreu na manhã de hoje, no litoral de Rio Grande. A capitania dos portos não confirmou até agora a quantidade nem a origem da tripulação.

“A única informação confirmada por enquanto é que o barco pediu socorro às 6 horas e logo o sinal sumiu, mas não chegou a dar a oposição em que estava”, conta o presidente do Sitrapesca, Henrique Pereira.

O barco que realizava pesca de arrasto é de Laguna, mas atracava em Itajaí. Pela característica da pesca praticada, é possível que a embarcação estivesse com aproximadamente sete tripulantes. “Mas ninguém sabe ainda a distância e a profundidade em que estavam”.

Há dois dias a Marinha tem orientado extremo cuidado com a navegação por causa do ciclone que age no Oceano Altântico. Apesar disso há embarcações em alto mar. “Não sabemos precisar quantas, mas há barcos lá fora”, diz Pereira.

O Sitrapesca segue em busca das informações sobre o desaparecimento do barco Dom Manuel XVI e se coloca à disposição para auxiliar pescadores e familiares.