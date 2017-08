Ciclone sobre o oceano causa ressaca e estragos no litoral catarinense

A previsão de mar agitado e ressaca se confirmou e vem causando estragos no litoral.

A Guarda Portuária do Porto de Itajaí e a Defesa Civil de Itajaí comunicaram que o acesso ao molhe Sul está bloqueado. A praticagem no canal de acesso ao porto também foi suspensa.

A Defesa Civil informa que um ciclone com núcleo sobre o atlântico sul e um intenso sistema de alta pressão facilitarão fortes rajadas de ventos no litoral, ocasionando mar agitado com ressaca, desfavorável para navegação em toda costa sul do Brasil até o domingo (13).

A orientação da Defesa Civil é que embarcações e apetrechos usados para a atividade pesqueira sejam protegidos. Outro fator que pode causar transtornos é a maré astronômica.

A previsão é de chuva a qualquer hora nesta sexta-feira, em Balneário Camboriú. O sábado deve ser de céu encoberto, mas sem precipitação. Entre sábado e domingo uma nova frente fria chega ao Estado causando novas chuvas. Há risco de temporais.