Abastecimento de água em Camboriú será interrompido nesta sexta

Uma manutenção corretiva do gerador da Estação de Tratamento de Água (ETA) irá interromper o abastecimento em quase todo o município de Camboriú nesta sexta-feira, 11 de agosto.

O serviço será realizado entre 7h e 10h da manhã, com retorno do sistema de forma gradativa ao longo do dia e 100% de normalização até às 23h do mesmo dia. O abastecimento será interrompido em todos os bairros de Camboriú, exceto no São Francisco de Assis (Barranco).



A empresa Águas de Camboriú solicita aos moradores que façam o uso consciente da água neste período. Quem precisar de caminhão pipa pode solicitar à concessionária.

Para mais informações ou dúvidas é possível entrar em contato com a Águas de Camboriú através do telefone 0800 595 4444, pelo atendimento presencial na Rua Manoel Anastácio Pereira, 28, Centro, ou pelo WhatsApp (47) 9 9234-1414.