Antropólogo Roberto DaMatta ministra palestra na Univali

​O antropólogo Roberto DaMatta, reconhecido internacionalmente por sua carreira acadêmica e pelas análises que realiza sobre a cultura brasileira, estará na Univali, na próxima terça-feira (29). Ele ministrará a palestra “Reflexões sobre os Espaços Públicos Brasileiros”, às 19h, no auditório do bloco D1, no Campus Itajaí.

O evento provocará reflexões críticas e diálogos sobre questões contemporâneas que devem habitar o espaço acadêmico, com perspectivas que envolvem desde a situação econômica, social e política brasileira atual até fatos recentes internacionais.

A palestra é uma realização do Programa de Pós-Graduação em Gestão de Políticas Públicas e do curso de Direito da Univali. A participação é aberta ao público e o investimento para participar é de R$50,00. As inscrições estão disponíveis aqui.

Sobre Roberto DaMatta

Graduado em História, possui especialização em Antropologia Social do Museu Nacional, M.A e PHD pelo Peabody Museum da Universidade de Harvard. Proeminente antropólogo brasileiro, foi chefe do Departamento de Antropologia do Museu Nacional e coordenador do Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social do Museu.

É professor emérito da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos, onde ocupou a posição de Cátedra Ver. Edmund Joyce, de Antropologia, de 1987 a 2004. Atua como docente titular da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Realizou pesquisas etnológicas entre os índios Gaviões e Apinayé. Foi pioneiro nos estudos de rituais e festivais em sociedades industriais, tendo investigado o Brasil como sociedade e sistema cultural por meio do carnaval, do futebol, da música, da comida, da cidadania, da mulher, da morte, do jogo do bicho e das categorias de tempo e espaço.