O Comitê de Gerenciamento do Rio Camboriú está promovendo plantios para recomposição da mata ciliar no Centro de Camboriú. Uma nova ação está marcada para este sábado (26). Voluntários de toda a região são bem-vindos.

Quem puder colaborar deve ir de sapato fechado, roupas confortáveis e levar protetor solar e boné. Não é necessário levar ferramentas, pois elas serão disponibilizadas. O ponto de encontro é no IFC, às 8h.

Ação continuada

A primeira ação aconteceu no dia 12 e reuniu voluntários de diversas entidades que compõem o Comitê. O objetivo final é plantar 800 mudas de árvores nativas em um terreno de propriedade do Instituto Federal Catarinense – campus Camboriú, na margem à frente do parque linear.

“O Comitê tem esse papel de engajar, e só conseguimos efetuar o plantio porque diversas entidades estão contribuindo com mudas, estacas e voluntários”, diz o presidente do Comitê, Paulo Ricardo Schwingel. Lions Clube, AMPE, Águas de Camboriú, Epagri, Fucam, são alguns exemplos de entidades que estão contribuindo com a recuperação da mata.

A ação está sendo acompanhada pela engenheira ambiental Liara Padilha, responsável pelo Plano de Recuperação de Área Degrada – PRAD que tem por objetivo indicar como o plantio deve reestabelecer o equilíbrio ecológico da área. Para viabilizar todos os insumos para a ação o Comitê vai custear a manutenção das mudas após o plantio.

“Precisaremos controlar o mato, as pragas e adubar a terra durante meses após o plantio. O Comitê, com recursos do Governo do Estado, vai garantir este controle para termos sucesso da recuperação da área”, comenta Liara.