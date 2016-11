Com mensagens como “TRAGA SEU FRANGO, FAROFA, ISOPOR COM AQUELA CERVEJA GELADA E NÃO ESQUEÇAM DA CAIXA DE SOM...” moradores da região estão organizando para o próximo sábado (26), na Praia Brava, o evento “Farofada no TJ", em protesto pelo mau atendimento dispensado a cinco clientes.

Uma delas, Mariana Bessani, pegou na corda, resolveu reclamar do atendimento nas redes sociais, o que gerou resposta prepotente de Tim Jones, o dono do TJ´s.

A reação do comerciante virou piada na internet e alvo de muitas críticas não só na página do evento, mas na própria página do bar, onde centenas de internautas vêm manifestando repúdio à forma de tratar os clientes.

O pessoal resolveu se manifestar, criar uma grande corrente nas redes sociais que hoje pela manhã já tinha mais de ( 7 mil) 12 mil pessoas que confirmaram presença, todas na areia da praia farofando, bem na frente do TJ´s.

A reportagem tentou falar com Tim Jones, mas não o localizou.

A reclamação da cliente:

A resposta de Tim Jones:

