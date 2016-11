Movimento incentiva compras de Natal dos pequenos negócios

O movimento Compre do Pequeno Negócio redobrou seus esforços de convencimento para que as pessoas adquiram os presentes de Natal nas micro e pequenas empresas, das vizinhas vendedoras por catálogos, dos artesãos, das lojas de bairro, das doceiras artesanais etc.

A ideia é fazer o dinheiro circular entre as pessoas comuns, na comunidade e não para as grandes empresas.

Os organizadores argumentam que os pequenos negócios são responsáveis por 52% dos empregos, estão próximos da comunidade, o dinheiro fica no bairro e se trata de uma ato transformador da sociedade.

Para mais detalhes acesse compredopequeno.com.br. Nas redes sociais a campanha ganha força através das hashtags #Compredopequeno #Comprelocal #compredequemfaz.