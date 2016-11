O Página 3 é finalista na 9ª edição do Prêmio Fatma de Jornalismo Ambiental, promovido pela Fundação do Meio Ambiente (Fatma) e a Engie Energia. Com a reportagem ‘A insustentável realidade do lixo’, a jornalista Daniele Sisnandes dos Reis disputa na categoria Mídia Impressa com outros sete profissionais do Estado.

Nesta edição, 118 trabalhos foram inscritos, recorde do Prêmio. Para o presidente da Fatma, Alexandre Waltrick, isso reforça que a iniciativa se consolida como um importante meio de valorização do meio ambiente e do jornalismo catarinense. “Acreditamos no jornalismo como ferramenta fundamental de educação e valorização ambiental. É gratificante ver a adesão dos jornalistas catarinenses a essa iniciativa e, neste ano em especial, as matérias estavam muito bem apuradas e produzidas”, comenta o presidente.

O Prêmio teve novidades em 2016, como a criação da categoria fotojornalismo e o aumento no valor dos prêmios. Agora o primeiro lugar estadual leva R$ 7 mil e o segundo selva R$ 3 mil. Os vencedores serão conhecidos durante jantar de premiação em 1º de dezembro, em Florianópolis.

O Prêmio é patrocinado pela Engie Energia e conta com apoio da Associação Catarinense de Imprensa (ACI), Associação dos Diários do Interior (ADI), Associação dos Jornais do Interior (Adjori), Associação Catarinense das Emissoras de Rádio e TV (Acaert) e Sindicato dos jornalistas Profissionais de Santa Catarina.

Conheça os finalistas:

Mídia Eletrônica

Cleber Coelho - Araucária, uma gigante em extinção – Rádio Caíbi AM 1480 – Caíbi

Daiana Rose Brocardo - Pássaros na escola – RIC Record – Itajaí

Eduardo André Cristófoli, Beto Espercorti e Valther Ostermann - Sistema natural trata esgoto de escola - RBS TV – Blumenau

Fabiane Paza- Creche reaproveita água de ar condicionado – RIC Record – Joinville

Juciele Marta Baldissarelli - Sem abelha, sem alimento – Rádio Vitória AM – Videira

Renam Meinen Francisco - Uma trilha em Praia Grande, a cidade dos cânions – RIC Record – Criciúma

Ricardo Von Dorff e Margarida Santi - Preservação do papagaio Charão – RBS TV – Florianópolis

Fotojornalismo

Antônio Carlos Mafalda - Aula para nunca mais esquecer – Portal da Ilha – Florianópolis

Elvis Lozeiko - Um salve para nossos amigos voadores – Jornal A Gazeta – São Bento do Sul

Luiz Eduardo Scharamm – Vale das águas – Jornal Metas – Gaspar

Mídia Impressa

Alexandre Melo, Giovani Ramos, Kássia Dalmagro, Fábio Moretto e Luiz Scharamm – Vale das águas – Jornal Metas – Gaspar

Bruna Tomé Borges e Marciano Bortolin – Para onde vai o nosso lixo – Diário de Notícias – Criciúma

Daniele Sisnandes dos Reis – A insustentável realidade do lixo – Jornal Página 3 – Balneário Camboriú

Elvis Lozeiko – Sangue e suor em busca da nascente do Rio Vermelho – Jornal A Gazeta – São Bento do Sul

Ivan Cláudio Siqueira de Moraes – Série Carahá – Revista Expressiva – Lages

Karine Wenzel, Ben Ami Scopinho, Cris Macari, Cristian Weiss e Marco Favero – O mel que adoça o mundo – Diário Catarinense – Florianópolis

Tiago Pansera – A solução para o esgoto – Revista em Foco – Concórdia

Windson Rodrigues Prado de Moraes – Série: O lixo nosso de cada dia – Jornal Notícias do Dia – Joinville

Internet

Bruna Tomé Borges e Marciano Bortolin – Criação de peixe de cativeiro dá uso sustentável a áreas degradadas – Diário de Notícias – Criciúma

Dagmara Spautz, Leo Cardoso, Luiz Carlos Souza, Ben Ami Scopinho e Thaís Fernandes – DC explica: o desequilíbrio na pesca da tainha – Diário Catarinense – Itajaí

Gisele Elis Martins – Preservação de baleias francas requer gestão compartilhada de projetos, governo e trade turístico – Laguna Ambiental – Laguna

Jacson Almeida, Júlia Pitthan, Ricardo Wolff e Maiara Santos – Crime sem castigo – Diário Catarinense – Florianópolis

Marcos Borges – Coleta seletiva: responsabilidade de todos – Munícipio Dia a Dia – Brusque

Menções Honrosas

Gisele Dias- Bracatinga é patrimônio desconhecido dos catarinenses – Revista Agropecuária Catarinense – Florianópolis

Imara Stallbaum – Aula para nunca mais esquecer – Portal da Ilha – Florianópolis

Jornal Conexão Comunidade

Maria Odete Olsen – Energia Solar Taquaras – Record News – Florianópolis

Outro prêmio

O Página 3 também foi recentemente finalista de outro prêmio, o Sincomércio de Jornalismo. Saiba mais aqui.