Motorista perde controle de carro e sobe em mureta da Quinta Avenida

Um acidente curioso aconteceu na manhã de ontem (8) na Quinta Avenida, esquina com a Rua Dom Miguel, no Bairro Vila Real. Um motorista perdeu o controle do carro e subiu na mureta de contenção da via.

Segundo informações da Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 10h40. O motorista relatou aos policiais que olhou para o lado para ver se vinha algum carro e imaginou que estava em um cruzamento.

Quando ele foi seguir em frente, se deparou com a mureta. Ele não conseguiu virar o volante a tempo e acabou colidindo de frente com ela. Por sorte, não houve nenhum outro motorista envolvido no acidente.

A situação foi mais um susto e o condutor não ficou ferido.