Duas chapas disputam a direção do sindicato dos servidores

Acontecerá na próxima quinta-feira (8), das 9h às 17h, a eleição que definirá a nova diretoria do Sindicato dos Servidores Municipais (SISEMBC). Servidores poderão votar na sede do sindicato, localizada na Rua 2070, número 1061, das 9h às 17h, munidos de um documento de identificação com foto.

A Chapa 1 tem como candidato a presidente Valdir Lolli, procurador do município desde 1992, que já estava à frente do SISEMBC; como candidato a vice o professor de carreira Fábio Cunda e como 1ª secretária Mariza Zerbato, (professora lotada atualmente no SISEMBC).

Chama a atenção a inscrição dessa chapa porque logo após a derrota de Lolli nas últimas eleições municipais, foi notícia na imprensa local uma mensagem de Mariza, via WhatsApp, dizendo que deixaria a presidência interina porque os servidores não mereciam a dedicação dela e do presidente Valdir Lolli, que concorreu a vereador, obteve 656 votos e não se elegeu.

A Chapa 2 tem como candidato a presidente Maria Helena Carames y Carriba Cardoso, contadora, servidora efetiva da prefeitura desde 1992, segundo o Portal de Transparência. O assistente administrativo lotado no COE, Bedimir Terra da Silveira, na prefeitura desde 1984, concorre como vice. Luiz Carlos Rio Grande Gelbecke, agente fiscal tributário, está na chapa como 1o secretário.