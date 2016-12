A Organização Mundial de Saúde estima que 35% das mulheres do mundo já sofreram violência física e/ou sexual. É sobre isto, o crescente número de violência contra mulheres, lésbicas, bissexuais e transgêneras (LBTs), que o “Seminário: Transfeminismos, Violências e Políticas Públicas” tratará. O evento será dia 6 de dezembro (terça-feira), às 19h, no auditório do bloco D1, da Universidade do Vale do Itajaí (Univali), Campus Itajaí. A entrada é franca.

O seminário compõe a mobilização mundial 16 dias de Ativismo pelo fim da violência conta a mulher. O objetivo é provocar nos participantes reflexões e atitudes que contribuam para a defesa dos direitos da mulher em Santa Catarina e a consolidação da luta contra a desigualdade de gênero.

Serão realizados debates sobre fenômenos sociais e culturais que favorecem a ocorrência de práticas discriminatórias e violentas direcionadas às mulheres e ao segmente LBT. As consequências destas ocorrências e a carência de dados confiáveis para subsidiar a implementação das políticas públicas são mais alguns dos pontos que serão abordados no evento.

Os convidados

As discussões serão conduzidas pelos seguintes convidados: Christian Mariano, transexual, educador socioambiental, especialista em Conflitos e cátedra de Estudos de Paz da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco); Kelly Vieira Meira, presidente do Conselho Municipal de Direitos da Mulher de Florianópolis e consultora de projetos sociais; Vera Márcia Marques Santos, doutora em Educação, coordenadora do Laboratório Educação e Sexualidade da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) e líder do grupo Direitos Humanos, Cidadania e Diversidade da Udesc; e Ana Claudia Capistrano de Oliveira, doutora em Sociologia, professora do Programa de Mestrado em Gestão de Políticas Públicas e dos cursos de Direito e Relações Internacionais da Univali.

Micheline Ramos de Oliveira, psicóloga e antropóloga, doutora em Antropologia, professora dos cursos de Direito, Psicologia, do Mestrado em Gestão de Políticas Públicas e da Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares (ITCP) da Univali, coordenará o debate.

O seminário é uma realização da Univali, por meio do Programa de Mestrado em Gestão de Políticas Públicas e do curso de Relações Internacionais, em parceria com a Casa da Mulher Catarina de Florianópolis (SC), com patrocínio da Avon. O evento é aberto ao público, gratuito e as inscrições estão disponíveis em www.univali.br/eventos, na área de Direito e Relações Internacionais.

