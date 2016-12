Segundo a Epagri/Ciram, a chegada de um sistema de alta pressão (massa de ar seco) ao Sul do Brasil deixa o tempo mais firme, com predomínio de sol entre poucas nuvens, sem indicativo de chuva para o estado entre a segunda e a terça-feira (06).

A temperatura fica amena e o vento fraco.

Em BC e região

O CTTMar da Univali indica tempo bom para segunda, terça e quarta-feira. O sol estará presente com variação na nebulosidade, entre poucas a algumas nuvens. Na quarta-feira à noite chance de chuva fraca. Faz um pouco de frio pela manhã nesses três dias com mínimas entre 14/18°C e máximas entre 26/30°C.

Para quinta, sexta-feira e sábado o tempo será instável com o predomínio das nuvens e possíveis aberturas de sol. Condições de chuva a qualquer momento com trovoada isolada. Totais de precipitação para este período em torno de 60 mm. As temperaturas ficarão entre 19/25°C para quinta e sexta-feira e entre 19/30°C no sábado.