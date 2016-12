Prefeito eleito Fabrício Oliveira emitiu nota sobre a Operação Timóteo

A Operação Timóteo, deflagrada na sexta-feira pela Polícia Federal, respingou também sobre o prefeito eleito de Balneário Camboriú, Fabrício Oliveira, que em 2014 recebeu doação de campanha de um dos envolvidos, o advogado Jader Alberto Pazinato.

Posteriormente, em 2016, ao assumir como deputado federal, Fabrício contratou serviço de consultoria com este mesmo advogado.

Na nota, Fabrício informa que todas doações à sua campanha de 2014 foram devidamente declaradas, as contas aprovadas pela Justiça Eleitoral e que é amigo da família do advogado Jader Pazinato.

Pazinato ficou multimilionário cobrando royalties da Vale do Rio Doce. Ele firma contratos de risco com municípios credores da mineradora, na base de 20% se obtiver sucesso.

Segundo avaliações do mercado, a Vale deve 5 bilhões de dólares em royalties e Pazinato é uma das principais pedras no sapato da mineradora, mas não a única.

Outros advogados, inclusive aqui de Balneário, enriqueceram processando a Vale o que não tem nada de ilegal.

A ilegalidade, segundo a PF, estaria no pagamento de propinas a um diretor do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) que repassaria informações sobre créditos dos municípios aos prefeitos que contrataram os escritórios de advocacia.

A PF suspeita que igrejas evangélicas, inclusive a que Fabrício frequenta, a Embaixada do Reino de Deus, tenham servido para lavar o dinheiro dos propinas.

A tese do envolvimento das igrejas levantada pela PF parece sem lógica porque não há necessidade de lavar um dinheiro que já saiu limpo dos cofres das prefeituras para pagar os serviços de advogados.

Só se lava dinheiro sujo e esse não era sujo. Se Pazinato ou outro qualquer precisasse de dinheiro vivo para pagar propinas bastaria sacar da sua própria conta bancária.

Não tem sentido imaginar que seja necessário incluir igrejas ou qualquer outro com função de "lavandeira" na operação.

O pastor Michael Aboud, da Embaixada do Reino de Deus, disse ao Página 3 que os policiais federais que estiveram na sede da igreja na sexta-feira revistaram tudo e não encontraram nem levaram nada.

Aboud contou que Pazinato e outros fiéis costumam fazer doações de alto valor e muitas vezes através de boletos bancários.

Em São Paulo o pastor Silas Malafaia, que recebeu R$ 100 mil de doação do advogado Pazinato, foi conduzido coercitivamente pela PF para prestar depoimento e reagiu com indignação. (veja os filmes com declarações do pastor)

Ele disse que se fosse algo ilegal não teria depositado o cheque da doação em sua conta bancária o que parece um argumento lógico.