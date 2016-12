Moradora denuncia corte de árvores

Uma moradora da Rua 1.021, no Centro de Balneário Camboriú, denunciou o corte de duas árvores antigas, que ficam em um terreno atrás da loja Berlanda. Ela se preocupou com a poda, já que essa poderia estar acontecendo de maneira ilegal.

A leitora contou que as duas árvores são grandes e de copas frondosas. “Vi um caminhão efetuando cortes nas mesmas e ao ligar na prefeitura ninguém se mostrou interessado sobre o assunto. Fiquei preocupada, porque não sei se é apenas poda ou derrubada mesmo”, escreveu. Ela ressaltou ainda que deveria haver maior vigilância a respeito disso, considerando que a cidade está cada vez mais quente e com menos vegetação.

A secretária do Meio Ambiente, Nena Amorim, foi procurada e disse não ter conhecimento sobre o ocorrido. Ela salientou que nesses casos deve-se ligar direto para a Secretaria do Meio Ambiente (SEMAM) e não para a prefeitura. “Como é em um terreno particular, se a pessoa tem autorização ela pode cortar. Mas se não tiver, não pode”, afirmou.

Nena prometeu averiguar o ocorrido e em breve retornará ao Página 3.