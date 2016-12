Agências de publicidade foram informadas da mudança

Prezados parceiros

A partir de 1º de janeiro reduziremos a quantidade de edições impressas e fortaleceremos o noticiário eletrônico Pagina3.com.br.

A mudança, após 25 anos, decorre da migração dos leitores para o noticiário online. É um fenômeno generalizado que se repete também aqui em Balneário Camboriú.

Em 2017 e em 2018 teremos no mínimo uma edição impressa por mês, sempre no último sábado, combinada ou não com edições em datas especiais (veja os calendários abaixo).

Essas edições terão papel e conteúdo mais elaborado.

As edições nos feriadões, com tiragem maior, além da entrega aos assinantes e bancas, terão distribuição gratuita aos turistas, um modelo que já deu bons resultados.

Praticamente 100% dos anunciantes fixos do jornal impresso concordaram com a migração e renovaram seus contratos para 2017, já migrando para o Página3 Online.

A publicidade no Página 3 Online será veiculada preferencialmente através de informativos comerciais. A experiência nos últimos anos mostrou que essa forma dá o melhor retorno, conforme os exemplos abaixo:

Rosar Alimentos

Mc Donalds - A Hora da Aventura

Armazém das Trufas - Natal

Também será possível veicular folders e assemelhados.

As agências podem pedir login e senha para acompanharem em tempo real o desempenho das publicidades dos seus clientes.

As agências podem atualizar essas publicidades diretamente na intranet do Página 3.

O sistema gerencia data e hora em que anúncios devem entrar ou sair do ar, criando programações do tipo “segunda-feira do juro zero...” ou “terça-feira dos hortifruti...”. Essas são iniciativas sempre bem sucedidas no varejo.

Temos suporte técnico para assessorar as agências sempre que necessário.

O Página 3 Online será publicado simultaneamente nos endereços bombinhas.com.br; itapema.com.br e camboriú.com.br. Todo portal continuará sendo impulsionado nas redes sociais e no Google.

As agências que atendem governo ou outros clientes onde isso seja necessário podem pedir ao financeiro do Página 3 (Fernanda) certidões negativas federal, estadual, municipal de cartórios etc. Outras informações creditícias podem ser complementadas por nosso principal fornecedor, Gráfica Uma (RBS) através do fone 47 3149.2130.

Aproveito para informar que a Revista do Bondindinho, com 40.000 exemplares que serão distribuídos para turistas em janeiro, naquele meio de transporte, está com sua data de fechamento mantida para 26 deste mês e ainda há algumas páginas disponíveis, ao custo de R$ 1.350,00 em 3 pagamentos.

Agradeço a parceria e estamos todos à disposição aqui no Página 3 sempre que precisarem.

Atenciosamente

Waldemar Cezar Neto

(Marzinho)

Editor