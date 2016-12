Noticiário online será o foco principal do Jornal Página 3

Dentro de três semanas, a partir de 1º de janeiro, o Página 3 dedicará a maior parte dos seus recursos ao jornalismo digital.

A edição impressa que nos últimos 25 anos foi semanal passará a ser mensal, sempre no último sábado do mês, com matérias mais aprofundadas e edições especiais quando coincidir com feriadões.

A transição para os assinantes foi exposta em correspondência entregue a eles no último sábado. O respeito a seus direitos como consumidores é garantido e está assegurado. O texto pode ser lido mais abaixo.

Todos os anunciantes consultados até o fechamento desta edição, cerca de 90% dos que têm negócios com o Página 3, aderiram ao projeto e mantiveram seus contratos com o jornal. As agências de publicidade foram informadas.

Nenhum funcionário da redação ou administração foi desligado. A maioria trabalha no jornal há vários anos e alguns há mais de uma década; todos estão engajados no Página 3 Online e aqueles que necessitam de treinamento com as novas ferramentas serão treinados.

A mudança, amadurecida nos últimos cinco anos, se tornou necessária devido ao crescimento dos custos para distribuir notícias em papel e ao pequeno interesse das novas gerações de potenciais leitores.

Por outro lado, a quantidade de leitores do Página 3 Online cresceu de maneira consistente e já entrou na segunda etapa dessa revolução, os leitores de smartphones e tablets que já são quase a metade do total.

Com as mudanças, além de termos agora toda a equipe do jornal impresso trabalhando para o Página 3 Online, o noticiário foi reforçado através de contrato com a agência Folha.

Os leitores, anunciantes e agências de publicidade que desejarem mais detalhes podem ligar para 3367.3333.

Teor da carta enviada aos assinantes

Prezado(a) assinante

A partir de 1º de janeiro reduziremos a quantidade de edições impressas e fortaleceremos o noticiário eletrônico Pagina3.com.br. A mudança é necessária devido à migração dos leitores para os noticiários online. É um fenômeno generalizado que se repete também aqui em nossa cidade.

As edições impressas, agora mensais, serão mais elaboradas, tratando de maneira aprofundada os assuntos de interesse da comunidade. Esses exemplares continuarão sendo entregues em domicílio para os assinantes como ocorre hoje.

Em 2017 teremos uma edição por mês, combinada ou não com edições em datas especiais (veja o calendário logo abaixo). No total serão 14 edições.

Os assinantes atuais contrataram suas assinaturas por várias semanas, alguns têm mais edições de crédito, outros menos e nossa proposta é continuar entregando esses exemplares em domicílio pelo tempo que cada um tenha direito.

Todos os assinantes também serão contemplados com assinaturas do noticiário online e sempre que possível terão tratamento privilegiado nas promoções do Página 3 porque são nossos mais caros parceiros, muitos nos prestigiam há mais de 20 anos.

Aqueles assinantes que não concordarem com as condições que estamos propondo poderão entrar em contato com nosso escritório para pedir reembolso do crédito devido.

No entanto, pedimos que mantenham suas assinaturas porque estarão colaborado conosco nesse período de mudança e seu apoio é indispensável.

Atenciosamente

Waldemar Cezar Neto

Editor

Calendário das edições de 2017

28/01 Sábado

28/02 Carnaval

26/03 Sábado

14/04 Sexta-feira Santa

29/04 Dia do Trabalho

27/05 Sábado

25/06 Sábado

20/07 Balneário Camboriú 53 anos

26/08 Sábado

7/09 Dia da Independência

30/10 Sábado

2/11 Dia de Finados

23/11 Sábado

23/12 Natal/Ano Novo