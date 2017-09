Handebol de Balneário conquistou prata e bronze no Brasileiro

As equipes de Balneário Camboriú que representaram Santa Catarina no Campeonato Brasileiro Escolar, que terminou quinta-feira em Guarapari, alcançaram o pódio nos dois naipes: o feminino representado pelo colégio estadual João Goulart voltou vice-campeão e o masculino (colégio Unificado) ficou com a medalha de bronze.

Os campeões de cada naipe irão representar o país no 24o Mundial Escolar, ano que vem, em Qatar.

O feminino jogou seis partidas, ganhou cinco e na decisão perdeu por 5 pontos para São Paulo (25x20). As paulistas conquistaram o bicampeonato.

O masculino também jogou seis partidas, ganhou cinco e perdeu para Piauí (campeão 2016) na semifinal. Disputou o bronze com São Paulo e ganhou por um ponto (24x23).

“Foi um grande evento, muito bem organizado, nível técnico excelente”, conferiu o técnico Luís Carlos Pinto.

O técnico do time feminino Gerson Cabral disse que na final encontrou um adversário muito forte, o Pinheiros, com jogadoras grandes fisicamente, que entraram em quadra como francas favoritas.

“Conseguimos surpreendê-las no início do jogo, no entanto elas passaram à frente e terminaram o primeiro tempo em 11x10. Na segunda etapa até a metade conseguimos manter o jogo equilibrado. Mas dos 18 minutos em diante elas tomaram vantagem, jogadoras muito altas, abriram o placar que mantiveram na frente até o final. Nós estamos contentes porque nossa equipe foi competitiva, jogou muito, manteve regularidade, e terminamos entre as melhores do país na idade de 17 anos”, disse Cabral.

As equipes viajaram com apoio da FMEBC, que custeou as passagens aéreas e as inscrições na competição.