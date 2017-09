Uma goleada de 8 a 2 em uma decisão de campeonato não é muito comum, normalmente uma final é mais equilibrada, com resultados mais apertados, mas não foi isso que aconteceu na decisão do 20o Campeonato de Futebol do Sechobar, na segunda-feira (4), no Multieventos Sérgio Lorenzato.

Camboriú Palace Hotel e Águas da Brava Eventos já brigaram pelo ouro ano passado. Naquela ocasião o Águas da Brava levou a melhor.

Desta vez, o Camboriú abriu o placar, em seguida já veio o segundo gol e em menos de um minuto o terceiro. Ainda no primeiro tempo a equipe marcou outros três, fechando o placar em 6x0. No segundo tempo, o adversário reagiu, conseguiu marcar duas vezes. O jogo acabou em 8x2 para o Camboriú.

Na preliminar, o restaurante Porto Sabor derrotou o Buddies Devassa e levou o troféu de bronze.

Mais prêmios

*Melhor Torcida: Restaurante Mangiare Felice

*Equipe Disciplina: Camboriú Praia Hotel

*Artilheiro: Anderson da Silva de Paiva – 16 gols (Arabis/Toca do Açaí)

*Goleiro Menos Vazado: Jesiel Rodrigues – 13 gols (Camboriú Praia Hotel)

*Equipe Destaque: Restaurante Sapore Speciale

*Atleta Revelação: Felipe Pereira (Buddies Devassa)

*Técnico Destaque: José Tamara (Restaurante Porto Sabor)

*Atleta Destaque: Jedielson dos Santos (Camboriú Praia Hotel)

O 20° Campeonato iniciou em 15 de maio com as seguintes equipes: Águas da Brava Eventos, Arabis/Toca do Açaí, Buddies Devassa, Camboriú Praia Hotel, Equipe Chaplin, Hipopótamos, Mc Donald´s, Restaurante Lago da Sereia, Restaurante Mangiare Felice, Restaurante Mama, Restaurante Porto Sabor, Restaurante Sabores do Mar e Restaurante Sapore Speciale.

O campeonato foi realizado com apoio da Fundação Municipal de Esportes de BC que cedeu o ginásio Sérgio Lorenzatto, local onde ocorreram os jogos.