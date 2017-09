Um pouco da história em fotos:

A praia do Estaleirinho será cenário da primeira etapa do Circuito Ômega Boards Pro Contest 2017, que vai acontecer neste final de semana, como parte da programação comemorativa dos 30 anos da Associação Camboriú de Bodyboard (Acambody). Até o final do ano outras duas etapas acontecerão no mesmo local.

A competição reunirá os principais nomes da modalidade no Estado. Haverá disputas na categoria profissional, com premiação de R$ 2 mil e na categoria amador com kits, pranchas e troféus para os campeões.

Três décadas

A Acambody foi fundada e registrada em 26 de novembro de 1987. Nestes 30 anos sempre esteve atuante realizando vários eventos, inclusive a mais tradicional etapa do circuito catarinense da modalidade, colocando a praia do Estaleirinho como palco principal do bodyboard no sul do Brasil.

Mas foi em 2009 que a Acambody ultrapassou fronteiras internacionais quando sediou o ‘Katherine Melo Pro’, uma etapa do circuito Mundial, evento que abriu as portas do bodyboard de Balneário Camboriú para o mundo.

Na praia do Estaleirinho, com ondas de três metros, competiram representantes de 20 países e de todos estados do litoral brasileiro.

“O que se viu foi um dos melhores eventos do tour trazendo grandes nomes como Mike Stewart, Guilherme Tâmega, Neymara Carvalho, entre outros ídolos do esporte”, comemorou o presidente da Acambody, Júlio César Wollinger.

Nestes 30 anos, a Acambody realizou quatro edições do Secret Acambody, evento especial realizado em um fundo de pedra com ondas perfeitas, até hoje desconhecida do público e inédito no sul do Brasil.

Mas não são apenas os eventos e o cenário do Estaleirinho que destacaram a Acambody nestas três décadas. São também os seus atletas, entre eles, o atual campeão catarinense Pro, Luís Villar (Fme/Acambody), que já representou o país entre a elite do bodyboard mundial.

“Além dos atletas temos nomes de expressão no quadro técnico, com juízes, locutores e profissionais que trabalham nos melhores eventos do tour”, disse Wollinger.

Ele está no comando da associação desde 1999, já foi vice-presidente da Federação Catarinense da modalidade (Fecab). E pratica a modalidade há 34 anos.

" Graças a união e persistência, hoje somos referência em entidade de bodyboard no Brasil e no mundo, com muito amor ao esporte fazemos essa história ser de lutas e conquistas. Com certeza temos muitas páginas a serem escritas e muitas lutas a vencer e é isso que nos move. Acambody criando campeões há 30 anos. Gostaria de agradecer especialmente ao jornal Página 3 pois vocês fazem parte dessa história", disse o presidente da Acambody.

Agradecimento

A Associação agradece os apoiadores na organização do Circuito Municipal neste final de semana: FMEBC, Poll Guys Piscinas, Pop Print, Claiton Rosa Designer Gráfico, Barbearia Moraes, Churrascaria Venturn, Burns, BBoard, Aloha Surfshop, [Ultima Hora Pub, Polpa Norte.

Mais informações 47 - 999153412

Um pouco da história em fotos:

Luís Villar e Júlio Wollinger



Equipe técnica que organizou etapa do Mundial aqui em 2009

Mike Stewart nove vezes campeão mundial, no Estaleirinho

Daniel Gustavo atleta Acambody no mundial do Rio

Neymara Carvalho, campeã mundial 2009 no Estaleirinho

Prefeito Fabricio, Júlio Wollinger e Gisele Katia da Rocha no catarinense 2017 no Estaleirinho

Diretoria Acambody 2012

Ondas do Estaleirinho viraram atração internacional