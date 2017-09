O ginásio Multieventos Sérgio Lorenzato no Bairro das Nações será palco do encerramento do 20° Campeonato de Futebol do Sechobar, na próxima segunda-feira (4).

Na preliminar a decisão pelo bronze entre os times Buddies Devassa e Restaurante Porto Sabor. Logo depois, a decisão do campeonato, que colocará em campo as equipes do Águas da Brava Eventos e do Camboriú Praia Hotel.

O campeonato começou dia 15 de maio, nas 10 rodadas incluindo as quartas e semi finais, foram realizados mais de 40 jogos com cerca de 250 gols.

Além de troféu e medalha para os vencedores, também serão premiados: Melhor Torcida; Equipe Disciplina; Artilheiro; Goleiro Menos Vazado; Atleta Revelação; Técnico Destaque; Atleta Destaque e Equipe Destaque.

A presidente do Sechobar Olga Ferreira é uma incentivadora da competição. “Mais que uma competição, é um tempo de confraternização. Incentivamos o esporte, uma vida saudável e um tempo de lazer. Sabemos o quanto é puxada a vida profissional da nossa categoria. Poder proporcionar esses momentos engrandece nosso trabalho,” disse.

Participaram da 20ª edição as equipes: