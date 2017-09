Handebol de Balneário estreia no Brasileiro Escolar

A equipe masculina do colégio Unificado e a feminina do João Goulart embarcam neste sábado (2) para Guarapari, no Espírito Santo, onde representarão Santa Catarina no 6º Campeonato Brasileiro Escolar de Handebol.

As duas equipes fazem sua estreia no Brasileiro promovido pela Confederação Brasileira de Desportos Escolares (CBDE).

A competição inicia domingo (3) e termina no feriado da Independência e classificará o campeão da cada naipe para o Mundial Escolar, no Qatar, de 28 de fevereiro a 8 de março próximo.

Equipe masculina do Unificado

Na disputa masculina estão 15 equipes. O time treinado pelo técnico Luis Carlos Pinto jogará pela chave C com Minas Gerais, Pará e Paraná.

“É a primeira vez que participamos, os adversários são difíceis, mas nossos atletas estão se dedicando ao máximo, estamos bem preparados e jogaremos pelo título”, disse o técnico antes do embarque.

No feminino serão 12 equipes e a expectativa também é grande. É o mesmo time da FMEBC que acaba de conquistar o tetracampeonato nos Joguinhos Abertos e ostenta o tri na Olesc.

O treinador Gerson Cabral está otimista. “Quem sabe podemos trazer esse título inédito para o Estado e para Balneário, porque treinamos forte e nossas expectativas são ótimas”,declarou Cabral. A equipe local enfrentará na fase classificatória o Paraná e a Bahia.