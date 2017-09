Acontece neste sábado (2), na Praia de Atalaia, em Itajaí, mais uma edição do Surfuturo Groms, evento exclusivo para atletas até 16 anos. O campeonato começa às 8h da manhã no meio da praia, com a categoria Mirim.

“A procura dos atletas para esta etapa está grande. A Petiz está esgotada, e restam poucas vagas para as outras categorias. Quem não se inscreveu ainda tem que ser rápido, ou terá que aguardar a lista de alternates na praia durante o sábado”, adiantou Cristhyan Correia (Ferrinho), um dos organizadores do evento.

Com patrocínio da Mormaii, o circuito ganhou projeção fora do Estado, atraindo atletas de algumas partes Brasil e até do exterior. A etapa contará com a presença de atletas da Costa Rica, com os surfistas Axell Castro (13), Kalani Abrahao(11) e Ethan Hollander(9). Eles são considerados os surfistas mais jovens de seu país a disputarem eventos internacionais.

A etapa

Seis categorias compõem o circuito de três etapas até final do ano: Petiz, Infantil, Iniciantes, Mirim, Feminino e Feminino Sub-12.

O valor das inscrições é de R$ 70, com a categoria Petiz de graça, um presente oferecido pela ASPI (Associação de Surf das Praias de Itajaí) à garotada que está iniciando nas competições.

Mais informações com Cristhyan Ferro pelo (47) 99602-8378 e no email cristhyanrp@yahoo.com.br.

Premiação

O campeão Mirim do circuito Mormaii Surf Groms 2017 receberá uma passagem para o Peru oferecida pela agência Swell Sul Turismo.

O Mormaii Surfuturo Groms 2017 tem o patrocínio da Mormaii e co-patrocínio da Swell Sul Turismo e Unimed. Apoio: Backdoor, RIV, Beneduzi & Lopes, Silverbay, Santa Costa, Tide Rise, Board Co., Mormaii Camboriú, Big Wave, Padang Padang Surf Shop, Banana Wax, Wizard Itajaí, Lei de incentivo da Cultura e do Esporte e Fundação Municipal de Esportes de Itajaí. Realização: ASPI (Associação de Surf das Praias de Itajaí). Supervisão técnica: Fecasurf.