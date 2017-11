Lutadores de Balneário garantem vaga ao Brasileiro de Boxe

Os lutadores Emerson Junior e Edson Foro, da Fundação Municipal de Esportes (FMEBC), conquistaram vaga para o Campeonato Brasileiro de Boxe Elite, no torneio classificatório Sul-Sudeste, que terminou nesta quarta-feira (8), em Balneário Camboriú.

A competição reuniu mais de 60 atletas de alto nível, entre eles quatro que competiram a Olimpíada 2016 e outros sete que disputaram os últimos Jogos Panamericanos.

Foram 10 categorias em disputa onde os três primeiros conquistaram a vaga para disputar o maior campeonato de boxe do país, de 9 a 16 de dezembro, em Salvador.

Na categoria 56kg Emerson Jr., 19, estreando na categoria adulto, foi superado nas semifinais por Carlos Rocha, atleta do Exército e da seleção olímpica, campeão panamericano, que também foi eleito melhor atleta do torneio.

Emerson Junior, medalha de bronze



Na categoria 64kg Edson Foro chegou a final contra o atleta da seleção brasileira e da Marinha, representante do Brasil nos últimos Jogos Olímpicos, Joedilson Teixeira.

“Foi uma luta muito parelha buscando o tempo todo o combate abalando e frustrando por várias vezes o adversário, mas também na visão dos juízes a vitória foi do atleta olímpico”, observou o técnico Emerson Delagnoli.

Ele comemorou o resultado dos seus atletas.

“O objetivo foi alcançado, conquistamos as duas vagas que disputamos e conseguimos mostrar ótimo desempenho frente aos atletas da equipe olímpica. Agora seguimos firmes na preparação para o Brasileiro em busca do lugar mais alto do pódio”, resumiu.