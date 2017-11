Jasc: vôlei de praia garante mais um ouro para Balneário Camboriú

A dupla Josi Alves e Leize Bianchini conquistou medalha de ouro no vôlei de praia nesta quinta-feira (9), nos 57º Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc), em Lages. Elas derrotaram Blumenau na final por 2x0.

Este é o sétimo título de Balneário Camboriú. Junto com Blumenau é a cidade que mais vezes chegou ao troféu de campeão feminino nos Jasc.

“Estou feliz em fazer parte destes sete títulos”, comemorou Leize que além de jogadora é também técnica das escolinhas de vôlei de praia da FMEBC.

“Com esta edição eu subi 10 vezes ao pódio por Balneário. Três vezes fiquei vice (2005/2006/2007). Sete vezes fiquei em primeiro (2009/2010/2011/2012/2014, 2015/2017). Lembrando que nos anos de 2008 e 2016 os Jasc foram cancelados e em 2013 não competi por problemas na inscrição”, disse Leize.

Este é o quinto título de Leize e Josi nos Jasc. Elas venceram de 2009 a 2012. Depois a dupla se desfez. Josi foi jogar por Brusque e Itapema.

Leize continuou em Balneário e venceu mais duas vezes a competição. Nesta edição a parceria entre as duas foi festejada, elas são as jogadoras que mais vezes venceram os Jasc. Entraram na competição como favoritas e comprovaram alcançando o local mais alto do pódio.

“Balneário soma seis títulos. Eu estive presente em todas as conquistas até hoje e a técnica Farid esteve junto nas últimas cinco edições. Este ano Josi e eu estamos focadas no mesmo objetivo, ganhar os Jogos, e viajamos em busca dele”, comentou Leize, um dia antes de viajar para Lages. Deu certo.