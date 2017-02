Inscrições abertas para circuito ‘Caça Talentos’, na Prainha

Estão abertas as inscrições para o Circuito Oceano Surf Talentos Sub 18, com etapa de largada programada para este final de semana, na Prainha, em São Francisco do Sul. Este ano os organizadores anunciam muitas novidades, desde atividades educacionais relacionadas, formato inovador e um quadro de técnicos ainda mais qualificado.

A competição é uma das mais esperadas, porque é uma oportunidade para revelar novos talentos. Balneário Camboriú estará presente, mas ainda não definiu todos os seus representantes.

O circuito será realizado em quatro etapas, vale seis mil pontos no ranking da Federação Catarinense de Surfe (Fecasurf) e abre inscrições para oito categorias: Masculino: petiz (sub10), infantil (sub12), iniciante (sub14), mirim (sub16) e júnior (sub18). Feminino: infantil, iniciantes e júnior.

Os melhores estarão concorrendo a uma premiação recheada de pranchas LoneLines, blocos, roupas de borracha Mormaii, óculos Dragon, kits Oceano para o masculino e Ciawax para o feminino. Além de uma premiação super especial e exclusiva no final do ranking.

O valor da inscrição é de R$100 com exceções das categorias Petiz e Infantil feminino que valem R$80 e só serão validadas após o recebimento do comprovante de depósito através do email fecasurf@fecasurf.com.br. Vale destacar que as vagas são limitadas por categoria e podem ser encerradas a qualquer momento.

Mais informações pelo telefone (48) 3025 1880.