Coritiba perde pênalti, mas passa pela 1ª fase da Copa do Brasil

(UOL/FOLHAPRESS) - O Coritiba sofreu, mas passou pela primeira fase da Copa do Brasil 2017. Jogando no Estádio Lomanto Júnior, em Vitória da Conquista (BA), contra o Vitória da Conquista, o time do técnico Paulo César Carpegiani empatou em 1 a 1, graças a um gol no fim do jogo.

O time baiano abriu o placar no segundo tempo, graças a Toddynho. No entanto, o Coritiba -que perdeu um pênalti na primeira etapa- empatou no fim com uma cabeçada de Werley. Segundo o regulamento do torneio em 2017, o empate classifica o time visitante na primeira fase do torneio.

O Coritiba pressionou ao longo do primeiro tempo, e esteve perto de abrir o placar em pênalti aos 35 min. No entanto, Kléber bateu no meio do gol e parou na defesa (com o pé) do goleiro Rodolfo, que já caía para a esquerda.

Se a situação do Coritiba não era boa, piorou aos 7 min do segundo tempo: Todynho recebeu a bola de Kaká pela esquerda, invadiu a área, passou pela marcação de Juninho e tocou na saída de Wilson para fazer 1 a 0.

A situação parecia irreversível aos 21 min, quando o time paranaense perdeu Matheus Galdezani -o meio-campista recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o campo mais cedo. No entanto, o Vitória da Conquista também perdeu um jogador pouco tempo depois: aos 23 min, o zagueiro Emílio foi expulso.

A partir daí, o Coritiba reagiu. Aos 26 min, Kleber recebeu o cruzamento de Neto Berola e chutou rasteiro, mas Rodolfo defendeu de novo. Mais tarde, aos 33 min, veio o gol: após escanteio cobrado pela direita, Werley desviou de cabeça e empatou a partida na Bahia. Era o gol da vaga.

Nos minutos finais, o Coritiba esteve mais perto da virada do que de uma zebra. Aos 40 min, Neto Berola recebeu de Rildo, passou pela defesa e bateu -Rodolfo espalmou mais uma. Depois, com 43 min, Ruy aproveita sobra do escanteio e bateu no canto -Rodolfo, de novo, trabalhou bem.

Agora, na próxima fase, o Coritiba enfrenta o classificado do duelo entre ASA de Arapiraca (AL) e Ferroviária (SP). A partida da segunda fase acontece no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).