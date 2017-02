Wellington Nem vira dúvida para Copa do Brasil e preocupa Rogério Ceni

JOSÉ EDUARDO MARTINS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Rogério Ceni pode ganhar um problema para a estreia do São Paulo na Copa do Brasil. Durante o primeiro tempo do jogo, no domingo (5), contra o Audax, pela abertura do Campeonato Paulista, Wellington Nem sentiu uma lesão no adutor esquerdo e virou dúvida para o duelo de quinta-feira (5), contra o Moto Club, no Castelão.

"Vou fazer o exame nesta segunda-feira e tratar para ver como vai ficar", disse o atacante, que tenta manter a esperança para conseguir se recuperar e ser relacionado para viajar com o restante da equipe para São Luís, no Maranhão.

"Não sei ainda [se vou ter condição de jogo], não posso dizer nada. Pode ser que dê uma reviravolta e eu acorde melhor amanhã [segunda-feira]. Vamos esperar", completou o jogador.

De qualquer maneira, com o elenco enxuto, Rogério Ceni já se mostrou preocupado com a possibilidade de não contar com o atacante, que disputa a sua primeira temporada com a camisa do São Paulo.

"Tem a baixa do Wellington Nem, parece que foi uma fisgada e pode ser a nossa primeira lesão em 31 dias de trabalho. Esperamos que ele se recupere rápido, mas é o que temos para hoje", afirmou o técnico, que pensa nos possíveis substitutos. "Se o Wellington Nem realmente tiver uma lesão, a gente acaba contando somente com Luiz Araújo, Neilton... Isso me preocupa um pouquinho mais para ao menos esses próximos dias", disse o ex-goleiro.