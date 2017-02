A Fundação Municipal de Esportes está chamando os primeiros 87 aprovados no processo seletivo de contratação temporária, realizado no dia 15 de janeiro. Eles terão que apresentar-se até a próxima segunda-feira, para entrega de documentação e uma entrevista.

O superintendente da Fundação Alessandro Kuehne disse que participaram do processo seletivo mais de 300, mas no momento a prioridade será para professores, auxiliares gerais que trabalham nos ginásios e auxiliares operacionais que fazem a manutenção dos campos.

“Agora serão 85 e mais dois para preencher as vagas para pessoas com deficiência. Depois iremos nos reunir novamente para avaliar se há necessidade de chamar outros, vamos trabalhar de acordo com a demanda”, afirmou.

Somente depois que estes contratados iniciarem o trabalho, as atividades retornarão ao ritmo normal, como por exemplo, as escolinhas esportivas que ainda estão sem data para reiniciar.

Os primeiros chamados:

Agentes de Serviços Gerais

Auxiliar Operacional

Fisioterapeuta

Professor de Educação Física para academia

Atletismo

Bocha

Dança

Esporte Adaptado

Futebol

Futevôlei

Futsal

Ginástica Artística

Ginástica Rítmica

Handebol

Judô

Karatê

Rugby

Surf

Taekwondo

Tênis de Mesa

Terceira Idade

Triathlon

Vôlei de Praia

Voleibol

Xadrez

Beach Tênis

Boxe

Vagas para pessoas com deficiência: Auxiliar de Serviços Gerais e Auxiliar Operacional.

A documentação completa que cada profissional deve levar está no link de editais no site da prefeitura.