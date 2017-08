No sábado (12) e domingo (13) a Rodovia Interpraias vai receber a 3ª edição do Balneário Camboriú Downhill Longboard. Os atletas enfrentarão uma ladeira de 800m, no caminho para Laranjeiras, trecho em que os skatistas podem atingir até 75km/h.

As inscrições seguem abertas até esta quinta-feira (10) e podem ser feitas neste link.

O BC Downhill é dividido nas modalidades: speed (velocidade), trike (triciclo), in-line (roller) e sled e luge (rolimã). Cada uma delas traz possibilidade de inscrição em seis categorias: feminino, iniciante, master, open, absoluto masc e absoluto fem.



As inscrições para uma categoria custam R$ 150, para duas R$ 80 (o que dá direito a se inscrever numa terceira sem custo extra).

Cada modalidade tem uma premiação específica, que inclui equipamentos, acessórios e roupas.

Este ano também serão reservadas vagas para paratletas descerem a ladeira com handbikes.

O organizador, Jalil Damus, destaca que apesar da situação econômica desfavorável, o evento continua crescendo, inclusive atraindo em sua grande maioria, atletas de outras partes do país, e que muito disso se deve aos cuidados com os detalhes.

Os participantes recebem suporte nos dois dias com almoço em restaurante, café da tarde, frutas, água, camiseta, uma lycra e ainda confraternização com música ao vivo.



“Tudo isso tem contribuído para sermos um dos melhores campeonatos do Brasil”, sublinha Jalil.

Damus lembra que a ladeira não é altamente competitiva, no entanto adianta que a organização já trabalha para que o nível da competição passe do amador para o profissional muito em breve.

Trânsito

Conforme o supervisor dos agentes de trânsito, Luciano Mello, o trecho ficará em meia pista, por isso se for possível, indica-se que a rodovia seja evitada no final de semana por motoristas.

Serão instalados cones para separar o trãnsito, mas quando os atletas estiverem em provas, o tráfego será interrompido totalmente para garantir a segurança dos participantes.

Haverá a presença constante de agentes de trânsito no local para orientar motoristas.