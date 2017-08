Previsão de altas ondas antecipa Backfish ASBC

A segunda etapa do Circuito Backfish ASBC foi antecipada para este final de semana, em função da previsão da chegada de altas ondas.

"As previsões mostram uma boa condição para esse final de semana motivando todos para que o evento fosse antecipado. Com certeza teremos show de surf nesta segunda etapa", disse o presidente da ASBC, Thiago Velasques.

Ele espera em torno de uma centena de surfistas, mas esse número poderá ser até maior. “A primeira etapa em maio teve recorde de inscritos, foram mais de 170. Fazia mais de 10 anos que Balneário não recebia tantos atletas em um circuito local”, continuou Velasques.

O que pode comprometer um pouco a participação é que no final de semana passado teve competição e também a antecipação do Backfish, duas competições seguidas tem um custo mais alto.

“Só que quando foi anunciada a chegada de um swell, ondas de 1,5m a 2m, condição perfeita para a prática, então decidimos antecipar”, reforçou. Por outro lado, o Backfish soma pontos para o ranking catarinense, o que também é atraente. Até o final do ano serão realizadas mais duas etapas da competição em Balneário.

“O Circuito ASBC acontece há mais de 20 anos em Balneário, é um dos mais antigos do país. O Backfish estamos fazendo há dois anos. O Surfing Games deverá ser em setembro, queremos trazer para cá, então estamos dando uma renovada no nosso surfe para estimular a prática como era tempos atrás”, declarou Velasques.

Guilherme Marques, 16, é um dos destaques da ASBC, atualmente na categoria mirim, só que compete de igual para igual nas categorias superiores. “É o nosso principal destaque entre a nova geração”, acrescentou o presidente da associação.

Nesta quinta-feira será montada a estrutura para a competição próximo a Galeria Maxim ou da Praça da Mão do Trabalhador (é preciso esperar o comportamento da maré para definir o local exato). A competição inicia na sexta, segue no sábado com finais no domingo.

A realização é da ASBC em parceria com a Fecasurf e apoio da FMEBC.