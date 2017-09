Atlântica Ativa começará um pouco mais tarde neste domingo

PMBC - A prefeitura informa que em virtude da Maratona 10k que ocorre na manhã de domingo (03), o Atlântica Ativa, que acontece todos os domingos, iniciará um pouco mais tarde.

Os cones delimitando o espaço começam a ser colocados por volta das 9h20 e a prática esportiva estará liberada a partir das 9h30 até às 12h. O trajeto determinado pelo Fundo Municipal de Trânsito (FUMTRAN) continua o mesmo, da Praça Almirante Tamandaré até a Barra Norte. Nesse local, o trânsito ficará em meia pista, deixando o lado direito livre para o uso de bicicletas, patins, patinetes ou corrida.

De acordo com a gestora do FUMTRAN, Maria Cristina Andrade, o local fixo da ação se definiu após reunião com os comerciantes e a Associação de Ciclistas de Balneário Camboriú (ACBC).

“Não houve nenhum tipo de reclamação e os moradores da localidade apoiaram a iniciativa com muito gosto”, comentou a gestora.

Para o prefeito Fabrício Oliveira, a ação é importante para integração e qualidade de vida das pessoas. "O Governo será sempre parceiro em ações que beneficiem a população, estamos entrando no hall das grandes cidades que promovem o esporte e lazer nos fins de semana, para incentivar as práticas esportivas e qualidade de vida", disse.

Agentes de trânsito farão o monitoramento do Atlântica Ativa ao longo do trajeto.