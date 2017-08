Mais de duas centenas de jogadores de várias cidades catarinenses participaram da Liga Leste Norte de Tênis de Mesa, neste final de semana, no ginásio multieventos Hamilton Linhares, na Barra. O número de inscritos, da categoria pré-mirim até a sênior, registrou um novo recorde na competição organizada pela Federação Catarinense da modalidade.

Os jogadores da Fundação Municipal de Esportes (FMEBC) levantaram cinco medalhas, o destaque foi para Alisson Alecrin, que venceu a categoria infantil.

Alisson no lugar mais alto do pódio

Os demais atletas medalhados foram: Vicente Dalmas, vice-campeão pré-mirim; Gabriel Horstman e Alan Maschio, medalhas de bronze categoria mirim e Sabrina Lopes, bronze no juvenil.

O técnico da Fundação José Gamba Neto destacou o bom nível da competição, disse que as delegações visitantes elogiaram a estrutura do evento e agradeceu o apoio da FMEBC/ABCTM/NETOTT.

Gamba lembrou que ainda tem vagas nas escolinhas de tênis de mesa que a Fundação oferece gratuitamente no Hamilton Linhares (Barra), Multieventos Sérgio Lorenzato (Nações), na escola Vereador Santa (Centro) e na Afadefi (Centro). As aulas são ministradas por quatro professores que atendem 120 alunos.

Interessados podem inscrever-se no local da aula. Informações sobre horários: 3360-0444.

Atletismo

Em Itajaí a representação da FMEBC conquistou 11 medalhas no Campeonato Estadual de Atletismo, categorias sub-14 e sub-16. Eles competiram com outras 15 cidades catarinenses.

As medalhas de ouro vieram com Beatriz Neckel (salto com vara), Kauri Noguera (300m com barreiras) e Ana Severiano (arremesso de peso).

As medalhas de prata foram conquistadas por Donavan de Oliveira (salto com vara), Neivan de Oliveira (1000m com obstáculos), Kauri Nogueira (pentatlo) e Alex Agustin (salto em altura).

As medalhas de bronze vieram com Beatriz Neckel (75 m rasos), Pâmela (salto em altura), Maria Raquel Silva (lançamento de dardo) e Neivan de Oliveira (1.000m rasos).

Vôlei

As duplas femininas de iniciantes em vôlei de prata da FMEBC garantiram neste final de semana vaga na etapa final do circuito da Liga Catarinense. Sábado em Blumenau elas conquistaram o segundo lugar na terceira da competição, derrotando Ascurra e Gaspar por 2x0. Na terceira partida perderam para Jaraguá pelo mesmo placar. No entanto garantiram vaga na fase decisiva do circuito.