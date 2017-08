As equipes de handebol feminino e masculino de Balneário Camboriú disputarão o Campeonato Brasileiro Escolar de Handebol, de 2 a 8 de setembro, em Guarapari, no Espírito Santo. A competição será seletiva para o 24º Mundial Escolar da modalidade, que será realizado ano que vem, em Doha, no Qatar.

A equipe masculina é formada por alunos do Colégio Unificado que participam de um programa de bolsas da escola. O time foi campeão das etapas microrregionais e nesta quarta-feira (27) venceu o Regional em Brusque, garantindo classificação para a fase estadual, que será em Curitibanos, na próxima semana.

A equipe feminina também venceu as etapas e está classificada para o estadual em Curitibanos.

Colisão de agendas

Ocorre que a etapa estadual em Curitibanos vai acontecer na mesma semana do Brasileiro Escolar em Guarapari e é impossível as equipes estarem nos dois locais.

O técnico da equipe feminina Gerson Cabral disse que ficou chateado com essa situação, porque o time está bem preparado e com muitas chances de vencer o Estadual. Quem vencer, representará Santa Catarina na fase nacional dos Jogos Escolares, que será em Brasília.

São competições escolares paralelas. O Brasileirão Escolar é organizado pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE) e etapa nacional dos Jogos Escolares da Juventude são responsabilidade do Comitê Olimpico Brasileiro (COB).

“Só que já havíamos assumido compromisso com o Brasileiro Escolar, que vai selecionar o representante brasileiro no Mundial e confirmamos presença em Guarapari”, disse Cabral.

Jefferson Andrade, ex-jogador, pai de um atleta do Unificado e membro da Associação de Pais de Handebol, em formação, disse que há uma esperança de alterar a agenda da etapa estadual em Curitibanos.

“Nossa equipe é muito forte. Tem muita chance de vencer o Estadual e representar Santa Catarina na etapa nacional dos Jogos da Juventude. Por isso estamos tentando junto à Fesporte alterar a data somente dos jogos de handebol desta fase estadual em Curitibanos. Mas até agora não conseguimos êxito”, disse.

Andrade lamenta essa ‘colisão’ de agenda.

“Estaremos disputando o Brasileiro Escolar em Guarapari e se a Fesporte concordar, ainda tenho esperança, na volta estaremos competindo a fase estadual dos JESC e com chance nas duas”, brincou.

O técnico Gerson Cabral concordou. “Se a Fesporte adiar alguns dias o handebol, poderemos competir a fase estadual em Curitibanos, é o que gostaríamos muito”, finalizou.