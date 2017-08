O novo técnico da seleção brasileira de handebol feminino, o espanhol Jorge Dueñas realizou curso de capacitação, esta semana, no ginásio multieventos Hamilton Linhares da Barra, direcionado para técnicos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, além de professores e jogadores.

Durante três dias, Dueñas apresentou em vídeos e em aulas práticas o que há de mais recente nas técnicas e formas de trabalhar. Também foram selecionadas 21 jogadoras catarinenses, a maioria de Balneário Camboriú, que ostenta o título de tetracampeão dos Joguinhos, para um treino, onde Dueñas funcionou como ‘olheiro’, as melhores serão chamadas para a seleção brasileira sob seu comando.

O técnico tetracampeão dos Joguinhos Abertos, Gerson Cabral, da FMEBC, disse que foi muito bom Balneário Camboriú ter sido escolhida para sediar um curso de nível internacional.

“Foi esclarecedor sobre muitos conceitos do handebol, é uma atualização importante para nós técnicos que trabalhamos com atletas de alto rendimento, uma capacitação indispensável para manter o bom nível de trabalho em todas as categorias”, disse Cabral.

Ele também destacou a direção da Fundação de Esportes por ter assumido a realização deste curso, proporcionando essa capacitação aos seus professores, técnicos e atletas.

O desafio

A Confederação Brasileira de Handebol vinha negociando com Dueñas desde o começo do ano, para assumir a vaga de Morten Soubak, que entregou o cargo em dezembro do ano passado. Ele terminou o contrato como técnico da seleção junior espanhola no início deste mês e então assumiu a função no Brasil.

No currículo do espanhol, a medalha de bronze em Londres (2012), a prata no Europeu (2008) e bronze no Mundial (2011), todas no comando da seleção espanhola.

Por aqui, ele disputará o Brasileiro no início de setembro, até o final do ano tem o Pan-Americano, valendo vaga ao Mundial, de dezembro, na Alemanha.

Em Balneário, Dueñas disse que assumiu um ‘desafio’ importante em sua carreira.

“Para mim é um desafio importante, pois as brasileiras já foram campeãs do mundo. A curto prazo nos preparamos para o Mundial na Alemanha em dezembro e a longo prazo buscaremos mais jogadoras para a Olimpíada de Tóquio, em 2020, com o objetivo de nos manteremos na elite do handebol mundial”, disse o treinador.

O curso começou na segunda-feira (21) e terminou na quarta-feira (23).