O Instituto Catarinense de Esportes para Deficientes (ICED), localizado no Bairro das Nações, está organizando uma etapa do Campeonato Catarinense de Handebol em Cadeiras de Roda, que será realizada no próximo dia 9, em Balneário Camboriú. Além da equipe local, estão inscritas mais cinco: Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Itajaí e Joinville.

Ao todo serão cerca de 180 pessoas, entre jogadores, equipe técnica e arbitragem. Eles ficarão alojados no colégio Médici. Os jogos serão nos ginásios do Médici e do Antônio Lucio.

A presidente do ICED, Gévelyn Almeida explicou que a organização da competição tem parceria com a Federação Catarinense de Handebol, mas a responsabilidade da estrutura física e da alimentação é do Instituto.

“Por isso estamos pedindo doações para a comunidade, porque o Instituto, fundado em dezembro de 2015, ainda enfrenta dificuldades e quase não tem apoiadores”, disse Gévelyn, que é cadeirante e integra a equipe local.

A organização precisa dos seguintes itens:

Materiais - copos, pratos, talheres de plástico; guardanapos e papel higiênico;

Mantimentos - macarrão, feijão,farinha de mandioca, molhos, extrato de tomate, óleo vegetal; pães, margarina, doce para passar no pão, bolachas, leite, café, frutas e verduras.

As doações podem ser entregues na sede do ICED, na Rua Paraguai, 440 ou fazer pedido de retirada pelo fone 999025999.

Programa