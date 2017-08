Balneário será sede do SC Interassociações de surf

Balneário Camboriú será sede do Santa Catarina Interassociações, no último final de semana de setembro. Além de novo nome, a competição será disputada em um só evento que decidirá o título de melhor associação de surf do Estado e não mais em três etapas como acontecia até então.

A competição é realizada desde os anos 90 e a Associação de Surf de Balneário Camboriú (ASBC), anfitriã do evento 2017, foi a que conquistou mais vezes o título: 10 vitórias.

Ano passado, o título foi para a equipe da Associação de Surf de Barra do Sul (ASB).

Segundo Aurélio Ramos, organizador da competição e detentor da licença do Santa Catarina Interassociações, a situação econômica interferiu na realização deste ano, por isso a decisão de realizar apenas uma competição e não mais três etapas como era feito até então.

“Mesmo com todos os problemas que o país atravessa, não poderíamos deixar de realizar esse que é sem dúvida, um dos mais tradicionais do surf brasileiro, com uma dinâmica diferente dos tradicionais campeonatos de surf”, disse Aurélio.

Por ser apenas um evento que decide o título, a expectativa da organização é a presença de grande parte das associações do Estado em Balneário. Todas as equipes estão habilitadas a participarem da disputa, pois não haverá a seletiva classificatória, como em 2016.

“Nossa estimativa é a presença de cerca de 20 equipes”, disse o organizador.

Nesta edição serão disputadas todas as categorias de anos anteriores, a novidade será a inclusão da categoria Surf Adaptado. As baterias permanecem com 10 minutos de duração, três ondas para cada competidor, com as duas melhores sendo computadas.

As inscrições já podem ser feitas (R$ 800 por equipe) na Federação Catarinense de Surf (Fecasurf).