O atletismo da Afadefi conquistou mais três vagas na seleção catarinense que disputará as Paralimpíadas Escolares, em novembro, em São Paulo. Eles garantiram sua participação depois dos resultados obtidos no sábado (12), na etapa do ParaJesc, disputada em Mafra.

São eles:

Mike França Teply , 14 anos, classe T37 com três medalhas: ouro no arremesso de peso e 400m e prata nos 100m;

, 14 anos, classe T37 com três medalhas: ouro no arremesso de peso e 400m e prata nos 100m; Matheus Amaral, 14 anos, classe T47 com três medalhas de ouro, nos 100m, 200m e salto em distância;

14 anos, classe T47 com três medalhas de ouro, nos 100m, 200m e salto em distância; Caroline Gomes de Castro, 12 anos, classe T37 com três medalhas: ouro no salto em distância e duas pratas nos 100m e 200m.

Os três iniciam treinamentos intensivos para a etapa decisiva em São Paulo. Outro atleta da Afadefi/FMEBC, Gabriel Prezzi já estava classificado para a etapa nacional na modalidade de bocha paralímpica.

“A Afadefi está muito orgulhosa desses atletas que representam a renovação e a continuidade do trabalho desenvolvido”, comemorou o diretor de esportes da associação, Marcos Motta Miranda.