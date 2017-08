Atleta de Balneário nos Jogos Olímpicos Universitários

O lutador de Balneário Camboriú Lucas Sorin, 24, embarca neste sábado (19) para Taipei, na China, para disputar a 29a edição do Summer Universiade (Jogos Olímpicos Universitários), onde a sua especialidade, Kung Fu estará estreando. Os jogos iniciam na terça-feira (22) e terminam no último dia deste mês. Sorín, que é professor de boxe chinês da FMEBC, está animado.

“Esta competição é nivel de mundial, me preparei muito, viajo pensando em medalhar e aprimorar ainda mais meus preparativos para o Mundial de setembro”, disse o atleta ao Página3.

O próximo desafio de Lucas será no 14th World Wushu Championships, o Mundial da modalidade, que vai acontecer em Kazan, na Rússia, de 26 de setembro a 3 de outubro.

“Meu grande objetivo é medalhar na Rússia. Participei do último Mundial em 2015, ele acontece a cada dois anos e desde então, venho me preparando, porque desta vez quero estar no pódio”, disse Sorín.

Desde 2015 quando ficou em 9o lugar no Mundial, Sorín nunca mais perdeu uma luta. Ele encara os Jogos Olímpicos como um preparação ao Mundial. “Os principais lutadores do Mundial estarão agora na China também, se preparando para a Rússia”, emendou.

Lucas mora em Balneário Camboriú e pratica Kung Fu desde 2007. Cinco anos depois começou a competir e colecionar troféus e medalhas.

Hoje possui uma coleção de títulos: octacampeão catarinense; tricampeão brasileiro (2012, 2015 e 2016); bicampeão pan-americano (2014 e 2016; campeão sul-americano (2015 e 2017); e único catarinense na história a lutar um mundial de Kung Fu Sanda (2015).

Ele também faz parte da seleção brasileira masculina de Kung Fu (Boxe Chinês) desde 2013.