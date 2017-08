Lutadores de Balneário foram destaque em Curitiba

Com uma representação de sete lutadores, Balneário Camboriú disputou o I Curitiba Winter Internacional Open, evento de nível três estrelas, que aconteceu no último final de semana, na capital do Paraná e voltou de lá com 10 medalhas, das quais três de ouro, três de prata e quatro de bronze.

Jonas Correa foi o responsável pelas três medalhas douradas: no sábado, veio a primeira em sua categoria de peso super pesado, faixa marrom e também uma de bronze no absoluto de kimono. No domingo ele voltou aos tatames para as disputas de submission (sem kimono) onde faturou mais duas medalhas de ouro.

O atleta Sérgio Souza, que há duas semanas ficou em terceiro em outro evento internacional realizado no Rio de Janeiro, repetiu o feito e voltou com mais uma medalha de bronze. Marcio Couto e Rafael Pinheiro também levaram o bronze.

Outro destaque local foi Dilmar Dartora ou Tartaruga como é conhecido no meio esportivo, que conquistou prata no peso pena, faixa preta e bronze na categoria absoluto, perdendo apenas para o campeão na semifinal. “Um fato curioso que chamou atenção do público foi a diferença de peso e altura dos dois competidores, cerca de 50k.e 20 cm em desfavor de Tartaruga”, comentou o técnico da FMEBC, Aldo Max.

Organizado pela Confederação Brasileira de Jiu Jitsu com a chancela da Internacional Brazilian Jiu Jitsu Federation, o circuito reuniu cerca de 1500 atletas.

“Foi um fim de semana bem produtivo e de muito aprendizado, estamos contentes com os resultados, mas temos consciência que podemos e vamos melhorar ainda mais” conta o treinador Aldo Max.

Outros atletas que participaram da competição foram Marcos Turela e Leandro Snaider. Os atletas contaram com o apoio da FMEBC