Bolt garante que não vai voltar a correr e se compara a Muhammad Ali

(FOLHAPRESS) - Em entrevista coletiva neste domingo (13), o velocista Usain Bolt afirmou que não voltará a disputar novas provas. "Já vi pessoas demais se aposentarem, voltarem a fazer seus esportes e passarem vergonha", disse. "Não serei um deles."

Bolt sofreu uma lesão na coxa esquerda durante sua última corrida, no sábado (12), durante o revezamento 4 x 100 m. Na coletiva, contou que após a prova foi lembrado de que Muhammad Ali também perdeu sua última luta.

"Não acho que um campeonato vai mudar tudo o que eu fiz", disse, e categorizou a corrida de sábado como a maior decepção de sua carreira.

Agora, Bolt quer descansar e encontrar uma forma de ajudar o atletismo. Também não descarta ser jogador de futebol, mas, depois da lesão, não está "preocupado com mais nada".

O velocista questionou a organização do campeonato por ter sido tirado do aquecimento cerca de 15 minutos antes do início da prova. "Foi algo incomum, não sei o que aconteceu". A falha no aquecimento é um dos fatores que teriam contribuído para a lesão do corredor.

Após o final das competições do Mundial de Londres, Bolt deu uma volta olímpica no estádio, se ajoelhou na linha de chegada e fez o famoso sinal do raio com os braços.

Ele recebeu um pedaço da pista em que correu nas Olimpíadas de Londres, em 2012, quando ganhou três dos seus oito ouros olímpicos.