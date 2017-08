Gabriel Medina leva virada no fim e fica com o vice no Taiti

(FOLHAPRESS) - Em uma final emocionante, o surfista Gabriel Medina ficou com o vice-campeonato da etapa do Taiti, a sétima do Mundial de surfe.

Faltando três minutos para o fim da bateria, o brasileiro vencia o australiano Julian Wilson, mas viu o rival conseguir a virada e ser campeão ao anotar 18,96 a 17,87.

Wilson ganhou notas 9.23 e 9.73 com dois tubos pesados para arrancar a virada

Medina buscava a segunda vitória no Taiti. Ele já havia vencido a etapa em 2014, ano em que se tornou campeã mundial. No ano seguinte, foi vice-campeão e, na temporada passada, foi eliminado na semifinal.

Com o resultado no Taiti, Medina pulou para a sétima colocação na classificação geral com 29.000 pontos. O melhor brasileiro na classificação é Mineirinho, que ocupa a sexta posição, com 29.650. O líder é o sul-africano Jordy Smith, que possui 37.850 pontos.