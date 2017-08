Todos os atletas que conquistaram medalhas nos Joguinhos Abertos de Santa Catarina, realizados em julho em Caçador, serão homenageados nesta sexta-feira (11), pelo prefeito Fabrício Oliveira, pela Fundação Municipal de Esportes e pela Secretaria da Educação. A solenidade está marcada para às 14h, na escola Vereador Santa.

Balneário conseguiu 16 medalhas (cinco de ouro, cinco de prata e seis de bronze) que garantiram a 7ª posição na classificação geral dos Joguinhos, para atletas de 16 a 19 anos.

O handebol feminino (foto), comandado por Gerson Cabral, conquistou o tetracampeonato; o vôlei de praia masculino voltou tricampeão e o atletismo surpreendeu com três ouros, dois deles vieram com o velocista Marcos Berlanda e o terceiro com Carlos Lusian no salto com vara.

Jogos da Integração

Logo após a homenagem aos medalhistas, acontece a abertura de mais uma etapa dos Jogos da Integração, na quadra esportiva da escola.

Os Jogos da Integração são realizados ao longo do ano entre escolas da rede municipal, separadas por bairros e regiões. Esta será a terceira etapa e reunirá os CEMs Professor Antônio Lúcio, Presidente Médici, Vereador Santa e Ariribá. Participarão aproximadamente 2 mil alunos do 1º ao 5º ano, em período matutino e vespertino. Cerca de 100 profissionais estarão envolvidos.

O coordenador de Educação Física da Secretaria de Educação e organizador do evento, professor Júlio Cezar Souza de Jesus, disse que o principal objetivo dos Jogos é despertar o interesse pela prática esportiva. Além disso, é importante o contato com outras escolas, outras turmas.

As modalidades em disputa são queimada, cabo de guerra, vôlei e basquete adaptados, pula corda, pique bandeira entre outras.