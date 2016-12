Vagner Mancini é o novo técnico da Chapecoense

LUIZ COSENZO, ENVIADO ESPECIAL - CHAPECÓ, SC (FOLHAPRESS) - A Chapecoense anunciou nesta sexta-feira (9) a contratação do técnico Vagner Mancini, 50, que estava desempregado desde o início de setembro, quando deixou o Vitória.

Ele é a primeira pessoa contratada pelo clube para formar a nova comissão técnica após o acidente aéreo do último dia 29, quando 71 pessoas morreram, incluindo 19 jogadores e 24 membros da delegação. O ex-treinador do clube era Caio Júnior, morto no acidente

Em entrevista à Folha de S.Paulo, o presidente em exercício da equipe catarinense, Ivan Tozzo, afirmou que pretendia definir a nova comissão técnica até esta sexta-feira.

O dirigente já garantiu que o goleiro Nivaldo, que está no clube desde 2006 e se aposentou após a tragédia, será a segunda pessoa mais importante da nova diretoria de futebol que está sendo montada.

O outro nome próximo de um acerto é de João Carlos Maringá, que deve ser o homem forte do futebol. Ele já foi jogador, treinador e dirigente do clube.

Maringá confirmou que se reunirá com a diretoria nesta sexta-feira para definir os últimos detalhes. Ele, inclusive, aprovou a contratação de Vagner Mancini.

"Ele já jogou comigo. Quando trabalhei na Chapecoense tentei contratá-lo, mas não deu certo. Era um sonho antigo do clube. É um treinador que tem qualidade e sempre está atualizado.